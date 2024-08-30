Компания может представить свою новую линейку уже в октябре текущего года

Согласно данным о поставках, Apple начала серийное производство четырех моделей MacBook Pro. Стоит ожидать 14-дюймовые и 16-дюймовые варианты с чипами M4 Pro и M4 Max. По информации от DigiTimes, на сборочных линиях наблюдается увеличение производственных мощностей в этом месяце.

MacRumors сообщает, что график производственных работ соответствует ранее опубликованным сведениям о том, что поставщик дисплеев Apple начал поставку экранов для 14- и 16-дюймовых моделей на сборочные линии ещё в июле. Аналитик Росс Янг предполагает, что активизация производства говорит о планах Apple выпустить модели M4 MacBook Pro в четвертом квартале.

Гурман также указывает на наличие трех новых устройств Apple, оснащенных стандартным чипом M4. В списке можно ожидать 14-дюймовый MacBook Pro начального уровня с M4, а также M4 iMac и M4 Mac mini.

Точные даты запуска новых моделей пока не определены, однако, традиционно Apple анонсирует компьютеры Mac после презентации новых iPhone. С учетом того, что мероприятие «Glowtime» намечено на 9 сентября, октябрь выглядит как оптимальный период для дебюта последнего оборудования Mac. В прошлом году Apple представила Mac с процессором M3 в конце октября, что делает аналогичное временное окно вероятным.

В этом году бюджетный M4 получил преимущество, когда Apple выпустила iPad Pro с M4 в мае. Это значимо подняло уровень премиального планшета компании. Устройство представлено в superslim дизайне с экранами на 11 и 14 дюймов, что является значительным увеличением по сравнению с 11,9-дюймовым экраном предыдущей версии Pro.

Спекуляции о новых дизайнах Mac в этом году отсутствуют, поэтому значительных изменений во внешнем виде ожидается не будет. Компания достигла хорошего баланса в дизайне, убрав Touchbar в 2021-м. Гурман предполагает, что в будущем Apple выпустит более тонкие MacBook и перейдет на OLED-дисплеи, но изменения произойдут не раньше чем через несколько лет.