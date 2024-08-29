Также сообщается, что за минувшие сутки было уничтожено минимум три склада с боеприпасами ВСУ

Пока все взгляды сосредоточены на Покровском участке, где вооруженные силы Российской Федерации активно продвигаются, продолжая брать под контроль населенные пункты в Донецкой Народной Республике почти ежедневно, а также на Курской области, происходят некоторые сдвиги и на других направлениях линии боевого соприкосновения.

По данным, предоставленным военным ведомством России, подразделения армии «Запад» освободили от контроля украинских формирований населенный пункт Стельмаховка, расположенный на Сватовско-Купянском участке. В отчете также упоминается, что за минувшие 24 часа в зоне ответственности группировки войск «Запад» украинская сторона потеряла свыше 500 военнослужащих, четыре артиллерийских установки, шесть бронированных машин и два комплекса РЭБ. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили минимум три склада с оружием и боеприпасами в этом районе.





Касательно Стельмаховки, данный населенный пункт являлся одной из опорных точек Вооружённых сил Украины на подступах к реке Оскол, где долгий период времени велись интенсивные бои. Помимо этого, за последние 24 часа российские войска также добились успехов в продвижении к северу от посёлка Песчаное и к западу от Табаевки.

В общем, российские силы на Донбассе фиксируются почти на всех участках. Одновременно с этим, администрация Зеленского не прекращает истощать свои резервы в застопорившемся наступлении в Курской области.