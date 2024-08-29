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Zelikman
В сети появилось изображение будущего флагмана OPPO Find X8
Судя по фото, компания сделала дизайн более похожим на iPhone 16 и добавила дополнительную кнопку

  В будущие флагманы OPPO Find X8 собираются интегрировать функцию, заимствованную из линейки iPhone 16. Эта функция подразумевает наличие «Кнопки захвата», которая будет присутствовать в грядущих моделях Apple.

  Что касается OPPO Find X8, данная кнопка будет называться «Быстрое нажатие», или «Быстрая кнопка», и расположится на правой боковой стороне устройства, ближе к нижней части. По сути, она будет выступать в роли кнопки спуска затвора, и, вероятно, она окажется многофункциональной. На представленном ниже изображении можно увидеть данное устройство, которое является либо OPPO Find X8, либо OPPO Find X8 Ultra. Информация и фото были предоставлены известным информатором Ice Universe, что делает их почти достоверными.

  Кроме того, OPPO планирует обновить дизайн своих флагманских моделей, делая их менее закругленными по сравнению с предыдущими версиями. Новинки будут иметь плоские боковины, плавно переходящие к краям, аналогично iPhone 15 и 16, а также новым Pixel 9 от Google.

  Также можно заметить, что кнопки включения/блокировки и регулировки громкости будут расположены с правой стороны устройства. OPPO, похоже, продолжит использовать крупный модуль камеры на задней панели, что видно на изображении выше. Кроме того, следует отметить, что модуль камеры на задней стороне также может подвергнуться изменению в рамках общего дизайна. Судя по недавним утечкам о OPPO Find X8, этот модуль камеры не будет идеально круглым. Также стоит обратить внимание, что у OPPO Find X8 Ultra ситуация может быть иной. Есть вероятность, что компания представит два разных дизайна.

  Серия OPPO Find X8 может быть представлена уже в этом году, а слухи указывают на возможный выход устройств в октябре.

#смартфоны #технологии #oppo #find x
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