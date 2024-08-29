Данный электромобиль имеет ретро-дизайн, основанный на модели Hyundai Pony 1974 года

Компания Hyundai все-таки планирует выпустить серийную версию концептуального купе N Vision 74. Ранее информация об этом поступала от инсайдеров, но теперь, как сообщает InsideEVs, получено официальное подтверждение: Hyundai объявила о разработке своего флагманского суперкара.

Купе N Vision 74 было представлено летом 2022 года и отличалось необычным дизайном в стиле ретро, вдохновленным прототипом Hyundai Pony 1974 года, созданным Джоржетто Джуджаро. Концепт был оснащен силовой установкой на топливных элементах мощностью 680 лошадиных сил. На данный момент Hyundai не уточняет ни сроки выхода суперкара, ни детали его моторной установки.

Существует мнение, что компания может отказаться от создания водородной версии из-за низкого интереса к такому виду транспорта и оснастить серийный N 74 только электрическими двигателями. В то же время, есть информация, что водородный источник питания все же останется, мощность моторов возрастет до 775 лошадей, а старт производства купе намечен на 2026 год.





Компания Hyundai нацелена представить более 20 новых электрифицированных моделей на рынке к 2030 году, что отражает озвученную на накануне стратегию. В их числе будут и автомобили со спортивным характером, но уже под брендом Genesis, который позиционируется как премиальный.

Genesis в настоящее время разрабатывает свой новый суббренд Magma, в который войдут как седаны, так и кроссоверы. В июле поступила информация о том, что разрабатывается флагманская модель четырехдверного кузова, главными конкурентами которой станут машины, аналогичные по классу Mercedes-AMG S-класса.