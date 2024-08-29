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Zelikman
В Китае представлен новый кроссовер с искусственным интеллектом Smart #5
Сообщается, что поставки автомобиля на рынке Китая начнутся до конца текущего года, а уже в 2025 году машина будет доступна в других регионах

  Компания Smart официально анонсировала новый кроссовер под названием #5, который стал крупнейшей моделью в их ассортименте. Электромобиль будет оснащён четырьмя разными силовыми установками, а салон оборудован медиасистемой с тремя экранами и голосовым помощником, основанным на технологиях искусственного интеллекта. Ожидается, что продажи в Китае начнутся до конца этого года, а в Европу Smart #5 поступит в 2025 году.

  Внешний вид серийного кроссовера в целом схож с тем, что было представлено в концепте в апреле. Размеры автомобиля составляют 4705х1920х1705 миллиметров с колесной базой в 2,9 метра, что делает его заметно больше, чем, к примеру, Toyota RAV4. Доступны колёсные диски диаметром до 20 дюймов, а объём багажника достигает 1530 литров, дополнительно 72 литра предусмотрены под передним «капотом». Также представлена специальная версия Summit Edition с набором аксессуаров для путешествий.

  Медиасистема работает на графическом движке Unreal Engine и включает три экрана: 10,3-дюймовый для панели приборов и два по 13 дюймов. Проекционный дисплей имеет диагональ 25,6 дюйма. В автомобиле установлены 21 динамик Sennheiser, а голосовой помощник способен поддерживать разговор на различные темы. Все сиденья трансформируются в ровную поверхность для сна. В отделке будут использоваться натуральная кожа и древесный шпон.

  Что касается технических характеристик, то на данный момент только ёмкость батареи самого высокого класса была официально объявлена. 100-киловаттный аккумулятор способен обеспечить пробег до 740 километров, и его зарядка с 10 до 80% займет всего 15 минут. В то же время, в июне китайское министерство промышленности во время процесса сертификации раскрыло основные параметры силовых установок Smart #5. Базовые версии кроссовера будут комплектоваться одним мотором мощностью 340 или 363 лошадиных сил, а более дорогостоящие варианты получат дополнительный двигатель на 224 лошадей, что в итоге обеспечит максимальную мощность в 646 лошадок. Также известен более компактный аккумулятор на 76 кВт⋅ч, обеспечивающий пробег не менее 570 километров без подзарядки.

  Производство Smart #5 будет организовано в Китае, поскольку бренд принадлежит поровну Geely и Mercedes-Benz. Возможно, в будущем Smart #5, как и другие электромобили бренда, обзаведется модификацией от Brabus. Например, в конце августа тюнеры представили обновлённую более компактную модель #3 с улучшениями в дизайне и подвеске, но без изменений в силовой системе.

#технологии #автомобили #транспорт #рынок #smart #5
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