Вес устройства будет составлять всего 110 грамм, однако, возможны нюансы

По последним данным, компания Meta, запрещенная на территории России экстремистская организация, разрабатывает совершенно новую гарнитуру для смешанной реальности, которая окажется значительно легче даже самого легкого устройства в линейке Meta Quest. Эта информация появилась на фоне слухов о возможной отмене планируемого Meta Quest Pro 2.

Meta в настоящий момент является ведущим игроком в сегменте беспроводных гарнитур виртуальной реальности, но постепенно её усилия направляются также на разработку технологий смешанной реальности. Это соответствует стратегиям Meta, нацеленным на привлечение не только геймеров, но и бизнеса, а также частных пользователей, желающих использовать гарнитуры для повышения продуктивности. Новый дизайн может стать важным шагом в этом направлении.

Согласно информации от The Information через UploadVR, Meta, вероятно, трудится над новой гарнитурой, получившей кодовое название Puffin, которая планируется к выходу в 2027 году. Этот проект, в отличие от существующих громоздких моделей, предназначен в виде легких очков весом около 110 граммов. Это будет значительное улучшение по сравнению с существующими продуктами компании, таким как Meta Quest 3, который весит 515 граммов. Снижение веса должно значительно повысить комфорт использования устройства в течение длительного времени, уменьшив нагрузку на шею и плечи.

Хотя её удивительно низкий вес действительно внушает впечатление, за этим скрывается небольшая хитрость. Предполагается, что Puffin будет соединяться с внешней шайбой, которую пользователи смогут прикрепить к одежде или положить в карман. Эта шайба будет содержать оборудование для обработки данных и аккумулятор, поэтому только элементы дисплея будут находиться на лице пользователя. Хотя это технически делает гарнитуру с некоторыми ограничениями, пользователи все равно смогут свободно передвигаться. Тем не менее, это может вызвать проблемы с запутыванием проводов, если двигаться в неправильном направлении.

Кроме того, новая гарнитура Meta, скорее всего, будет поставляться без контроллеров, так как она рассчитана на использование с ручным управлением Meta Quest и функцией отслеживания глаз. Это может обозначать, что устройство будет менее ориентировано на игровые задачи, хотя есть вероятность, что гарнитура останется совместимой с уже существующими контроллерами, такими как сенсорные контроллеры Meta Quest Pro. Если это так, она все еще может представлять собой актуальный продукт как для игр, так и для продуктивной работы.