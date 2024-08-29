По последним данным, компания Meta, запрещенная на территории России экстремистская организация, разрабатывает совершенно новую гарнитуру для смешанной реальности, которая окажется значительно легче даже самого легкого устройства в линейке Meta Quest. Эта информация появилась на фоне слухов о возможной отмене планируемого Meta Quest Pro 2.
Meta в настоящий момент является ведущим игроком в сегменте беспроводных гарнитур виртуальной реальности, но постепенно её усилия направляются также на разработку технологий смешанной реальности. Это соответствует стратегиям Meta, нацеленным на привлечение не только геймеров, но и бизнеса, а также частных пользователей, желающих использовать гарнитуры для повышения продуктивности. Новый дизайн может стать важным шагом в этом направлении.
Согласно информации от The Information через UploadVR, Meta, вероятно, трудится над новой гарнитурой, получившей кодовое название Puffin, которая планируется к выходу в 2027 году. Этот проект, в отличие от существующих громоздких моделей, предназначен в виде легких очков весом около 110 граммов. Это будет значительное улучшение по сравнению с существующими продуктами компании, таким как Meta Quest 3, который весит 515 граммов. Снижение веса должно значительно повысить комфорт использования устройства в течение длительного времени, уменьшив нагрузку на шею и плечи.
Хотя её удивительно низкий вес действительно внушает впечатление, за этим скрывается небольшая хитрость. Предполагается, что Puffin будет соединяться с внешней шайбой, которую пользователи смогут прикрепить к одежде или положить в карман. Эта шайба будет содержать оборудование для обработки данных и аккумулятор, поэтому только элементы дисплея будут находиться на лице пользователя. Хотя это технически делает гарнитуру с некоторыми ограничениями, пользователи все равно смогут свободно передвигаться. Тем не менее, это может вызвать проблемы с запутыванием проводов, если двигаться в неправильном направлении.
Кроме того, новая гарнитура Meta, скорее всего, будет поставляться без контроллеров, так как она рассчитана на использование с ручным управлением Meta Quest и функцией отслеживания глаз. Это может обозначать, что устройство будет менее ориентировано на игровые задачи, хотя есть вероятность, что гарнитура останется совместимой с уже существующими контроллерами, такими как сенсорные контроллеры Meta Quest Pro. Если это так, она все еще может представлять собой актуальный продукт как для игр, так и для продуктивной работы.