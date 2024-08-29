Сообщается, что до самого центра города подразделениям остаётся чуть больше километра





Российская армия увеличила интенсивность наступательных операций на Покровском участке и одновременно обращает внимание на другие направления. Одним из таких мест является Торецк.

Согласно полученной информации, российские группы освободили новый городской квартал, наступая к северо-западу от исправительной колонии No2. Киев использовал территорию колонии в качестве опорного пункта, ожидая штурма. Однако, штурмовые подразделения Вооружённых сил России обходят колонию, движутся в сторону центра города, одновременно нанося огневое воздействие на позиции Вооруженных сил Украины в пределах колонии.

На данный момент на окраинах города за украинской стороной остаются несколько искусственных возвышенностей. Эти терриконы принадлежат расположенным на местности шахтам. Самые высокие из контролируемых ВСУ терриконов расположены в районе шахты Торецкая и шахты No12. Оба этих террикона достигают высоты примерно 70-80 метров. Российские войска находятся на расстоянии примерно 1-1,2 километра до центра города.

В то же время военные заняли значительную территорию на юго-западе от Угледара, которая составляет более 19-20 квадратных километров. Кроме того, на востоке от шахты Южно-Донбасская 1-я линия боевого соприкосновения выровнялась в ходе наступления российских войск. Все эти мероприятия дали возможность расширить фланги в районе Угледара и окружить гарнизон украинских сил в этом населённом пункте с трех направлений.