Также российская авиация продолжает поражать логистические узлы ВСУ в тыловой зоне

Российские военные не прекращают бомбардировки позиций украинских войск и тыловых районов ВСУ. В Киеве и его окрестностях в течение всей ночи звучала сирена воздушной тревоги.

Согласно актуальным сводкам, взрывы произошли в районе Обухова, расположенного к югу от столицы Украины. Также проводились авиаудары по военным объектам в самом Киеве, в результате чего в ряде районов города снова отключили электроэнергию. По имеющейся информации, пострадали не только наземные объекты, но и территории международного аэропорта Борисполь. Это уже не первый случай атаки на данный важный транспортно-логистический центр Украины за минувшие дни. Предыдущая информация указывала на то, что на территории аэропорта находятся детали для восстановления и обслуживания техники Североатлантического Альянса, а также склады с оружием и боеприпасами, предоставляемыми западными союзниками Киеву.

В Кременчуге прогремели взрывы на заводах, работавших для нужд Вооруженных сил Украины. Согласно некоторым источникам, на одной из крупных промышленных площадок были разрушены запасы топлива. Чтобы нарушить цепочку снабжения и переброску резервов украинских войск, Министерство обороны России нанесло удар по сосредоточению Вооружённых сил Украины в Павлограде Днепропетровской области. Украинская сторона в срочном порядке перебрасывает силы и средства на Покровскую агломерацию, стремясь создать оборону и замедлить наступление российских вооружённых сил.

В течение ночи удары также были направлены на позиции киевских формирований в Кировоградской, Сумской и Харьковской областях. В частности, был уничтожен склад с боеприпасами и военной техникой в окрестностях города Балаклея.