Данная функция должна раскрыть игрокам больше возможностей в плане персонализации и тонкой настройки

Sony запускает новое приложение PlayStation Accessories. Это приложение даёт игрокам возможность полностью адаптировать контроллер DualSense Edge прямо с персональными компьютерами на Windows.

С новыми опциями настройки, которые ранее были доступны исключительно на PlayStation 5, пользователи ПК могут регулировать чувствительность стиков, настройку кнопок и мертвые зоны, среди прочих возможностей. Такой уровень персонализации открывает доступ к контроллеру премиум-класса PS5 для более широкой аудитории, делая его привлекательным выбором для геймеров, которые ищут качественный контроллер с разнообразными функциями. Интересно отметить, что само приложение не является совершенно новым. Сообщается, что это в основном обновленная версия прежнего “Средства обновления прошивки для беспроводного контроллера DualSense”. В новом обновлении представлено полностью переработанное пользовательское меню и возможность настройки DualSense Edge в сочетании с игровыми ПК.

Если пользователь использует обычный контроллер DualSense, обновления его прошивки по-прежнему доступны, однако, возможности персонализации остаются привилегией DualSense Edge. Кроме того, приложение позволяет создавать до 30 различных профилей, что дает возможность игрокам настраивать параметры для каждого конкретного жанра или игры и легко переключаться между ними — будь то быстрый шутер или детализированная RPG.

Выход Sony с приложением PlayStation Accessories на рынок ПК является частью масштабного плана по расширению своей экосистемы. Этот шаг следует за ранее предпринятыми инициативами, такими как портирование на ПК популярных эксклюзивов PlayStation, включая Режиссерскую версию Ghost of Tsushima и God of War, что подчеркивает растущее значение ПК-гейминга для Sony.