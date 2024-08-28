Сообщается, что по перебрасываемым резервам украинских войск отработали фугасными бомбами с УМПК

Российская разведка заметила активность украинских войск к югу от линии Селидово-Украинск, где российские подразделения ведут наступление. По свежим данным, Киев предпринял попытку перебросить силы и ресурсы в направлении Карловки, используя населённые пункты Измайловка и Горняк в качестве транспортных коридоров. Из-за того, что российская армия перерезала главный путь к Карловке — дорогу Е50, идущую из Покровска, украинскому гарнизону приходится менять логистику поставок. С помощью Измайловки, с последующим выходом на Галицыновку, ВСУ пытались провести в Карловку личный состав и боеприпасы.

После обнаружения активных действий Вооруженных сил Украины к операции подключились Воздушно-Космические силы России. На позиции ВСУ в районе Измайловки были сброшены несколько фугасных авиабомб с использованием универсальных модулей планирования и коррекции. В результате атаки было уничтожено несколько военных автомобилей и бронированных машин ВСУ, а также произошла детонация перевозимых боеприпасов.

Стоит напомнить, что ранее российские силы вошли в Карловку с востока и начали наступление на населённый пункт с северо-западной стороны, где расположено Карловское водохранилище, ранее обозначенное как значительная естественная преграда в планах обороны ВСУ. Теперь эта преграда стала работать не в пользу украинских сил, находящихся на Карловском участке линии соприкосновения.