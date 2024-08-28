Сообщается, что пожар возник на парковочной площадке, где хранились готовые к отправке клиентам машины

На заводе компании Rivian, специализирующейся на производстве электромобилей, произошел пожар. Как сообщает издание The Drive, в результате инцидента пострадали, по предварительным данным, от 50 до 60 автомобилей моделей R1S и R1T. При этом производственные корпуса не были повреждены огнем. В настоящее время выясняется причина возгорания.

Исходя из имеющейся информации, пожар возник на одной из парковочных площадок чикагского завода, где хранятся автомобили, готовые к отправке покупателям. Хотя окончательные выводы о причине пожара еще не сделаны, известно, что примерно 30 машин не подлежат ремонту, а остальные требуют значительных усилий по восстановлению.

Косвенным свидетельством того, что возгорание не вызвано батареей электромобиля, служит быстрое тушение пожара: специальные службы справились с огнём в течение двух часов. Обычно электромобили требуют значительно больше времени для устранения очага возгорания. Издание Autoevolution также отмечает, что пока не зафиксированы случаи возгорания электромобилей Rivian, уже поставленных покупателям, "в отличие от автомобилей некоторых других производителей".





Весной этого года Rivian временно приостанавливала работу своего единственного завода для его модернизации и переоснащения, нацеленную на запуск сборки новых моделей. Компания также планирует построить еще один завод и расширить ассортимент более компактными и доступными моделями электрокаров.

В это время в Южной Корее вводятся различные ограничения для владельцев электрических автомобилей, чтобы снизить риски, связанные с их возможным возгоранием. В частности, в стране может быть введён запрет на парковку электрокаров с заряженными более чем на 90% батареями в подземных паркингах.



