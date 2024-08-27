Вместе с этим, по объектам ВСУ вновь отработала российская бомбардировочная авиация

Российские военные осуществили масштабную серию ударов по украинским пунктам дислокации и другим объектам, используя, среди прочего, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с воздушной платформы и ударные беспилотные аппараты. Основными целями этих операций стали объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, армия окончательно взяла под контроль посёлок Орловка в Донецкой Народной Республике. Также, бойцы соединения "Центр", действующего в этом регионе, нанесли удар по частям четырех бригад украинских формирований.

"Подразделения войсковой группировки "Центр" провели успешные операции и освободили населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике. Они нанесли поражение силам 53-й, 110-й механизированных бригад, 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, а также 109-й бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-релиза, на этом участке украинские войска семь раз, за последние 24 часа, предпринимали попытки атаковать позиции российской армии, однако, все атаки были успешно отражены. В результате, общие потери Киева в зоне действия группировки "Центр" составили около 530 человек.

Часть соединения "Север", действующая на территории Харьковской и Сумской областей, нанесла ущерб бронетехнике и личному составу трех бригад ВСУ. В то же время бойцы "Западной" группировки, находящейся на стыке ДНР, ЛНР и Харьковщины, смогли улучшить свои тактические позиции и значительно ослабить украинские силы.