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Zelikman
Мобильный видеоадаптер RTX 5060 будет на 25% более энергоэффективным, в сравнении с RTX 4060
При этом, производительность младшей модели может оказаться на уровне RTX 4070

  Недавние заявления председателя китайской компании Hasee указывают на то, что новый мобильный видеоадаптер, в ожидаемой линейке Blackwell от Nvidia, будет иметь значительно меньшую энергопотребляемость по сравнению со своим предшественником — видеокартой GeForce RTX 4060 для ноутбуков. Увеличенная эффективность может сделать игровые ноутбуки среднего уровня в следующем году более тонкими, легкими и, вероятно, быстрыми.

  Ву Хайцзюнь поделился информацией о графических картах следующего поколения от Nvidia. По его словам, новая модель, вероятно, получит название RTX 5060 и будет потреблять всего 115 Вт, что существенно меньше по сравнению с максимальным показателем 4060 в 140 Вт. Вместе с данными из предыдущих утечек, слова Хайцзюня предполагают, что RTX 5060 сможет работать на уровне RTX 4070, вероятно, превосходя ее в ресурсоемких задачах с трассировкой лучей.

  Кроме того, он подтвердил, что некоторые графические процессоры Blackwell для ноутбуков получат аналогичные улучшения в области энергоэффективности. Все видеокарты RTX 5000 для ноутбуков будут использовать оперативную память GDDR7, которая обеспечит значительно более высокую скорость по сравнению с GDDR6 и GDDR6X, применяемой в серии RTX 4000. Это положение контрастирует с предыдущими утечками, касающимися линейки Blackwell для настольных ПК, в которых сообщалось, что три или четыре из самых мощных видеокарт RTX 5000 будут оснащены памятью GDDR7, в то время как настольная версия RTX 5060 будет иметь память GDDR6 для уменьшения своей стоимости. 

  Слухи касательно даты выхода Blackwell варьировались от конца 2024 года до начала 2025 года, однако, последние данные указывают на его презентацию на CES 2025. 

#nvidia #видеокарты #rtx #железо #5060
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