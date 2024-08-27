Автомобилям с 90-процентным уровнем заряда будет запрещено заезжать на подземные парковки, а производители будут обязаны раскрывать информацию о поставщиках аккумуляторов

В свете возросшего количества случаев возгорания электромобилей власти Южной Кореи вводят новые ограничения. В частности, будет внедрена обновленная схема сертификации, а автопроизводители обязаны будут предоставлять сведения о своих поставщиках батарей, сообщает Carscoops.

Новые правила сертификации начнут действовать уже в октябре, хотя изначально их запуск планировался на февраль 2025 года. Автокомпании теперь обязаны раскрывать информацию о своих поставщиках батарей и предоставлять их детальные характеристики.





К концу года в Корее должно быть установлено 90 тысяч зарядных станций, которые спроектированы так, чтобы избежать перегрева тяговых батарей. В подземных паркингах будут внедрены системы пожаротушения с использованием водяного распыления.

Среди обсуждаемых инициатив — ограничение доступа электромобилей с зарядом аккумулятора свыше 90% на подземные парковки и запрет на зарядку на опции быстрой зарядки у станций, после достижения 80% от общей ёмкости батареи. Эти меры были введены всего через несколько недель после инцидента с Mercedes-Benz EQE, который загорелся в подземной стоянке, что привело к потере почти 140 автомобилей. Более того, 1600 семей остались без электричества и воды на целую неделю.

Тем временем, компания GAC сообщила о старте массового производства своего нового электродвигателя Quark Electric Drive 2.0. Этот двигатель имеет ротор, который способен вращаться на скорости до 30000 об/мин, что считается рекордным показателем для серийных электромоторов.