Также от платформы требовали блокировать информацию о ноутбуке Хантера Байдена

Марк Цукерберг заявил, что действующие власти США оказывали давление на Facebook, запрещённой на территории России организации, с целью удаления контента, касающегося COVID-19, во время пандемии. Гендиректор Meta выразил сожаление по поводу своего подчинения этим требованиям и о том, что не высказал свою позицию более открыто. Он также отметил, что в случае повторения похожей ситуации "готов бороться".

В своем письме в Комитет по судебной системе Палаты представителей Соединённых Штатов Цукерберг указал, что в 2021 году высокопрофильные представители администрации Байдена на протяжении нескольких месяцев оказывали давление на Meta, требуя удаления определенного контента о COVID-19.

"Я считаю, что вмешательство правительства было неправильным, и мне жаль, что мы не заявили об этом более откровенно. Я абсолютно уверен, что мы не должны жертвовать нашими стандартами контента под давлением любого правительства — и мы готовы защищать свои принципы, если произойдет что-то подобное снова", — заявил предприниматель.





В ходе пандемии социальные платформы столкнулись с огромным объемом постов, касающихся COVID-19. Facebook удалил свыше 20 миллионов материалов за один год, указывая на то, что они содержат дезинформацию или нарушают правила компании. Платформа подверглась критике за ограничение доступа к определенным сообщениям о COVID-19. Эта волна недовольства усилилась, когда в мае 2021 года Facebook заявил, что больше не будет удалять публикации, которые утверждают, что вирус мог быть создан искусственно. Изменение политики произошло после сообщения Wall Street Journal о трех ученых из Уханьского института вирусологии, которые были госпитализированы в конце 2019 года с симптомами, схожими с симптомами COVID-19.

Также Марк Цукерберг признал, что Facebook не следовало занижать рейтинг публикации New York Post о коррупционных схемах, связанных с семьей Джо Байдена, перед выборами 2020 года, ожидая проверки фактов. Позже выяснили, что это сообщение не было российской дезинформацией, как считалось ранее.

В финальной части заявления обсуждается стратегия Цукерберга по поддержанию нейтралитета на предстоящих выборах в США. Он предоставил финансирование местным властям для улучшения избирательной инфраструктуры в 2020 году, подчеркивая, что эти меры были направлены на создание беспартийных условий. Однако, Цукерберг отметил, что некоторые воспринимали эту деятельность как преимущество для одной политической силы над другой. В этом году подобные финансовые вливания отсутствуют.

Республиканцы из Палаты представителей опубликовали сообщение на платформе X, в котором утверждают, что Цукерберг признал в своем письме давление со стороны администрации Байдена-Харрис на Facebook, чтобы тот ограничивал свободу слова американцев, что, по их мнению, было сделано. Также они утверждают, что Facebook не допустил распространения информации о ноутбуке Хантера Байдена. Республиканцы назвали это письмо "Значительной победой свободы слова".