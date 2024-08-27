После негативной реакции со стороны пользователей, из сообщения удалили термины, указывающие на полный отказ от привычного интерфейса

На веб-сайте техподдержки Microsoft накануне было упомянуто, что "Панель управления" постепенно утрачивает свою значимость в пользу приложения "Параметры". Однако, вслед за появлением негативных откликов в сети, судя по всему, руководство Microsoft изменило свою позицию, и документ подвергся обновлению.

В изначальной версии раздела о "Панели управления" говорилось: "Панель управления находится в стадии отказа от использования в пользу приложения "Настройки", которое предлагает более современный и оптимизированный интерфейс".





Эти данные были опубликованы техподдержкой 23 августа 2024 года. Однако, спустя считанные часы, это заявление было изменено на: "Многие настройки из "Панели управления" перемещаются в приложение "Настройки", которое предлагает более современный и оптимизированный интерфейс".

Значок "Параметры" впервые появился в 2012 году одновременно с Windows 8, и с той поры пользователи активно обсуждают возможность отказа от "Панели управления" и взятия за основу нового интерфейса. Однако, несмотря на 12 лет с момента его запуска, "Панель управления" всё еще доступна. В компании не уточняли, когда произойдет удаление старой доброй панели. Неизвестно даже, будет ли вообще удалена "Панель управления". Когда о данной теме заговорили СМИ, кажется, компания решила смягчить свои заявления и изменила формулировки в сообщении.

Даже если Microsoft решит оставить Панель управления, она продолжает добавлять новые функции в приложение «Параметры», чтобы привлечь пользователей к этому интерфейсу.