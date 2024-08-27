По мнению представителей ведущих корпораций, Европейский Союз ведёт слишком агрессивную политику регулирования

Как утверждают представители американских технологических фирм, разрабатываемые ими технологии искусственного интеллекта способны трансформировать жизнь, труд и отдых людей по всему миру. Однако, похоже, что Европа останется в стороне.

На данный момент европейские потребители не смогут воспользоваться самыми современными функциями на iPhone от Apple. Кроме того, компания Meta Platforms незаметно исключила Европу из запуска своей самой мощной модели ИИ, которую она рекламирует как инструмент для создания собственных ИИ-продуктов другими компаниями. Эти решения были приняты этим летом почти через год после того, как Сэм Альтман, CEO OpenAI, вызвал волну обсуждений, заявив, что организация может покинуть Европу, если там введут неприемлемые регуляции.

OpenAI отошла от комментариев Альтмана и продолжает свою деятельность в Европейском союзе без препятствий, как и большинство американских ИИ-компаний. Однако решение Apple и Meta отказаться от выпуска основных продуктов указывает на нарастающее напряжение в давнем конфликте между Кремниевой долиной и Европейским союзом.

Американские интернет-компании выражают недовольство по поводу местных регуляций в таких государствах, как Таиланд и Индонезия, которые они считают чрезмерной цензурой, несмотря на то, что стараются ей следовать. Обширный регламент ЕС о защите персональных данных, известный как Общий регламент по защите данных (GDPR), на протяжении многих лет вызывает затруднения у ряда американских технологических компаний.

В июне Apple подтвердила, что приостанавливает запуск Apple Intelligence, нового программного обеспечения для своих устройств в Европе. Тогда компания отметила, что Закон о цифровых рынках вынуждает её пойти на неприемлемые для нее компромиссы в области безопасности.