Российская армия не прекращает атаки на ключевые объекты, имеющие важное значение для украинских войск, находящиеся на контролируемых ими территориях. Согласно сообщениям, в ночь с 26 на 27 августа произошла атака на место размещения иностранных добровольцев и военных инструкторов.
Структуры, связанные с администрацией Зеленского, подтверждают удары в районе проспекта Металлургов и площади Горького. В социальных сетях поступают сообщения о том, что был нанесён обстрел гостиницы «Аврора», где находились добровльцы и военные советники из Польши, Канады и других стран.
"Новости неутешительные, более подробная информация будет предоставлена после окончания воздушной тревоги", - заявили в местной администрации.
В Киеве и области произошла цепочка взрывов. Сообщается о ракетных ударах в районе Борисполя, где располагается международный аэропорт, служащий киевской власти в качестве транспортно-логистического центра, включая функцию приёма, хранения и дальнейшего распределения оружия и боеприпасов. Также известны данные о применении дронов-камикадзе «Герань» по целям в Киеве и окрестностях.
На данный момент воздушная тревога продолжает действовать на большей части территорий, контролируемых киевскими силами. Поступают сообщения о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях, в том числе на известном военном аэродроме Вооруженных сил Украины в Староконстантинове.
Кроме того, ракеты снова достигли Волынской и Ровенской областей. По некоторым источникам, продолжаются удары по энергетическим объектам украинских сил, которые используются в военных целях, включая производства оружия и боеприпасов.