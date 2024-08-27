Сообщается об уничтожении пунктов дислокации иностранных добровольцев из западных стран

Российская армия не прекращает атаки на ключевые объекты, имеющие важное значение для украинских войск, находящиеся на контролируемых ими территориях. Согласно сообщениям, в ночь с 26 на 27 августа произошла атака на место размещения иностранных добровольцев и военных инструкторов.

Структуры, связанные с администрацией Зеленского, подтверждают удары в районе проспекта Металлургов и площади Горького. В социальных сетях поступают сообщения о том, что был нанесён обстрел гостиницы «Аврора», где находились добровльцы и военные советники из Польши, Канады и других стран.





"Новости неутешительные, более подробная информация будет предоставлена после окончания воздушной тревоги", - заявили в местной администрации.

В Киеве и области произошла цепочка взрывов. Сообщается о ракетных ударах в районе Борисполя, где располагается международный аэропорт, служащий киевской власти в качестве транспортно-логистического центра, включая функцию приёма, хранения и дальнейшего распределения оружия и боеприпасов. Также известны данные о применении дронов-камикадзе «Герань» по целям в Киеве и окрестностях.

На данный момент воздушная тревога продолжает действовать на большей части территорий, контролируемых киевскими силами. Поступают сообщения о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях, в том числе на известном военном аэродроме Вооруженных сил Украины в Староконстантинове.

Кроме того, ракеты снова достигли Волынской и Ровенской областей. По некоторым источникам, продолжаются удары по энергетическим объектам украинских сил, которые используются в военных целях, включая производства оружия и боеприпасов.