По мнению источников, презентация будет проходить на трансляции State of Play.

Некоторые разработчики сообщили, что обновленная версия консоли PlayStation 5 планируется к выпуску до конца текущего года. Согласно данным от источников, ожидается, что Sony проведет новую трансляцию State of Play до окончания сентября.

Мнения разработчиков о скором релизе появились на конференции Gamescom 2024, проходившей на прошлой неделе в Кельне. Один из них отметил, что новое оборудование значительно улучшит производительность с Unreal Engine 5 в сравнении со стандартной PS5. Хотя Sony еще не подтвердила существование PS5 Pro, ряд разработчиков уже получили доступ к ее комплектам для разработки.

Ожидается, что новая модель процессора покажет уровень производительности, сопоставимый со стандартной консолью, однако, сообщается о значительных улучшениях в области графического процессора и искусственного интеллекта, которые разработчики смогут использовать для создания более качественного взаимодействия. Общая графическая производительность может увеличиться до 45 процентов, а возможности трассировки лучей могут удвоиться или даже утроиться.

Кроме того, в PlayStation внедрена технология «Spectral Super Resolution», аналогичная DLSS от Sony и FSR от AMD, которая будет использовать масштабирование для повышения качества изображения при более низких разрешениях рендеринга. Это позволит некоторым играм на PS5 Pro более активно применять трассировку лучей, в то время как другие смогут достигать более высокой частоты кадров или выдавать более четкое качество изображения.