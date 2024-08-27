Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Sony может анонсировать PlayStation 5 Pro уже в следующем месяце
По мнению источников, презентация будет проходить на трансляции State of Play.

  Некоторые разработчики сообщили, что обновленная версия консоли PlayStation 5 планируется к выпуску до конца текущего года. Согласно данным от источников, ожидается, что Sony проведет новую трансляцию State of Play до окончания сентября.

  Мнения разработчиков о скором релизе появились на конференции Gamescom 2024, проходившей на прошлой неделе в Кельне. Один из них отметил, что новое оборудование значительно улучшит производительность с Unreal Engine 5 в сравнении со стандартной PS5. Хотя Sony еще не подтвердила существование PS5 Pro, ряд разработчиков уже получили доступ к ее комплектам для разработки.

  Ожидается, что новая модель процессора покажет уровень производительности, сопоставимый со стандартной консолью, однако, сообщается о значительных улучшениях в области графического процессора и искусственного интеллекта, которые разработчики смогут использовать для создания более качественного взаимодействия. Общая графическая производительность может увеличиться до 45 процентов, а возможности трассировки лучей могут удвоиться или даже утроиться.

  Кроме того, в PlayStation внедрена технология «Spectral Super Resolution», аналогичная DLSS от Sony и FSR от AMD, которая будет использовать масштабирование для повышения качества изображения при более низких разрешениях рендеринга. Это позволит некоторым играм на PS5 Pro более активно применять трассировку лучей, в то время как другие смогут достигать более высокой частоты кадров или выдавать более четкое качество изображения.

#технологии #игры #приставки #playsation #ps 5 pro
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
2
Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
2
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
10
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
6
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
6
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
+
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
10
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
1
Neuralink опубликовала запись, на которой её пациент играет в Counter-Strike 2 с помощью импланта
1
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Автомобили Tesla начали проезжать на красный свет из-за ошибок в ПО
1
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
4
Через два месяца биткоин может превысить исторический максимум цены
+
Девайсы от Samsung получили главную ИИ-«фишку» Galaxy S24
+
ВС РФ начали штурм Карловки
+
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
Бывший разработчик Concord назвал геймеров «бездарностями» за критику игры
1
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
1
Основатель Telegram задержан во Франции по обвинению в пособничестве международной преступности
17

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
4
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
8
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
45
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
14
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
4
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
+
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
12:30
райский сад, демократия
Маск попросил Макрона «детально» объяснить причину ареста Павла Дурова
ЧatoБoт
12:29
Какловояки продолжают метаться аки жiды по газовой камере. Скоро уже и домечутся.
Зеленский поручил главкому ВСУ срочно стабилизировать ситуацию в ДНР
Талгат Шамсутдинов
12:29
А разница в 10-ке и 11-ой?
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
FelsheR-BANz
12:27
Так все эти Осрамы и пр. "бренды" давно один китайский завод штампует. Они все одинаковые.
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Palkovvodec
12:17
Нечем стабилизировать, все резервы пошли на фарш под Курском.
Зеленский поручил главкому ВСУ срочно стабилизировать ситуацию в ДНР
Андрей Касянчук
12:15
Товарищ, прокачал с женой свой plug&play.sys? Долой ложный стыд! Дай и другим с ней его прокачать! P.S. Или ты прокачивал свой plug&stay.sys?
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
FelsheR-BANz
12:13
Свобода слова она такая.
Маск попросил Макрона «детально» объяснить причину ареста Павла Дурова
Palkovvodec
12:12
Скажи им об этом лично ;)
Украинский нардеп Рахманин: ВСУ отступают все быстрее из-за нехватки мотивации
daimos
12:10
по каждой циферке срочно нужны пояснения учителя русского языка, если не затруднит :) ох, нет, - нужна инструкция!
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
Китя
12:10
Ну если смотреть Укр ТВ. То Украина уже давно захватила весь мир и самая цивилизованная страна в мире. Только все это пиндеж.
Украинский нардеп Рахманин: ВСУ отступают все быстрее из-за нехватки мотивации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем