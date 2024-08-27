Также сообщается о взятии 3,4 кв. километра территорий в Запорожской области.

В Курской области не прекращаются боестолкновения. Украинская сторона говорит, что российская армия перебросила новые силы из Запорожья и Донбасса, при этом отмечая, что на самом деле вывели не столько воинских частей, сколько желало бы украинское руководство.

Помимо этого, в ВСУ жалуются, что, несмотря на вывод части войск РФ из Запорожской области, российская армия сумела взять под контроль сектор, известный как "Работинский карман", где оставались позиции Вооруженных сил Украины. В результате эффективных действий, российские войска продвинулись примерно на один км на участке шириной не менее 3,4 километра. Это касается территорий на севере и северо-востоке от Работино, в сторону дороги Т0803, расположенной южнее трассы Орехов-Пологи.

В Курской области российские подразделения начали наступление на с нескольких направлений. Сначала были атакованы восточные позиции Вооруженнывх сил Украины в Суджанском районе, особенно в направлении Спальное-Борки. Затем российские солдаты оттеснили ВСУ от их позиций вблизи посёлка Малая Локня, расположенного к северу от Суджи. Также были успешные контратаки со стороны российских войск в районе Комаровки, в Кореневском районе.

Украинская сторона умалчивает о том, что участок земли на северо-восток от Малой Локни теперь находится под контролем российских сил. Это территория возле села Нижняя Паровая, которая до этого момента считалась серой зоной.

В течение суток российские войска успешно отбили около 20 квадратных километров территории Курской области, наращивая давление в районах Суджа и Коренево, одновременно истощая резервы Киева, находящиеся в Сумской области.