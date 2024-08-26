Судя по результатам, это инженерный экземпляр серии Radeon RX 8000, который не смог показать впечатляющих показателей

В следующем году компания AMD планирует представить видеокарты Radeon RX 8000, основанные на новой архитектуре RDNA 4. Ранее несколько утечек информации уже предоставили некоторую информацию о графических процессорах следующего поколения, а теперь новый список на сайте сравнения раскрывает важные характеристики потенциального флагмана RDNA 4.

Графический процессор появился в базе данных Geekbench под идентификатором GFX1201, что указывает на его принадлежность к RDNA 4. Для сравнения, настольные карты RDNA 3 имеют идентификаторы GFX11XX, а модели RDNA 3.5 обозначены как GFX115X. Этот идентификатор говорит о том, что рассматриваемая видеокарта, скорее всего, оборудована графическим процессором Navi 48, который, вероятно, станет основой флагмана серии RX 8000 в следующем году. В информации Geekbench указано, что устройство имеет 28 вычислительных блоков, что может означать 56 CU и 3584 потоковых процессора.

В списке также указана тактовая частота 2101 МГц, что значительно ниже частоты 2,5-2,6 ГГц, имеющейся на современных графических процессорах RDNA 3. В любом случае, карты RDNA 4 должны продемонстрировать еще более высокие частоты по сравнению с RDNA 3, так как будут базироваться на более современном технологическом узле и обновленной архитектуре.

Кроме того, видеокарта Radeon RX 8000 обозначена с объемом памяти в 16 ГБ, что соответствует объему видеопамяти RX 7800 XT и RX 7900 GRE. Хотя в списке не указана скорость или тип памяти, есть слухи о том, что она может быть оснащена памятью GDDR6.

Следует отметить, что Geekbench зарегистрировал несколько экземпляров Radeon RX 8000, и ни один из них не демонстрирует впечатляющих результатов. Лучший показатель OpenCL составил 33241, что ниже характеристик GTX 1650 и значительно уступает RX 7900XTX. Эти неудачные результаты тестов предполагают, что это может быть очень ранний инженерный образец, что указывает на продолжающуюся работу над ним. AMD еще предстоит выполнить множество доработок, прежде чем новые карты будут готовы к массовому выходу.