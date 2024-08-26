Войска постепенно оттесняют украинские силы с данного посёлка

Российская армия не прекращает достигать успехов на Покровском участке линии боевого соприкосновения. В то время как поступают сведения о боях в Карловке и о том, что Вооруженные сил России освободили 2-километровый участок дороги Е50 (М30) Карловка-Покровск в области Мариновского зигзага, появляются данные о новых достижениях в посёлке городского типа Гродовка.

Согласно последним сведениям, российские подразделения смогли прорвать оборонительную линию украинских сил на юго-западе от Гродовки и начали наступление на данный населённый пункт с ещё одного направления. Теперь продвижение в Гродовке осуществляется не только с востока, но и с юга.

На юго-западе от Гродовки российские силы освободили ещё примерно 4 квадратных километра территории, вытесняя остатки киевской группировки за реку Журавка, которая разделяет населённый пункт на две части.

В пределах Гродовки бронированная техника российской армии активно ведёт огонь по укрытиям ВСУ. Параллельно осуществляется тщательная работа против украинских дроноводов, которые действуют к западу от Гродовки, пытаясь остановить наступление российских войск.