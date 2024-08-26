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Zelikman
Столичный автопроизводитель отказался от базовой версии "Стандарт" в линейке «Москвич 3»
Заявлено, что данная комплектация не пользовалась спросом со стороны покупателей, которые выбирали вариант "Стандарт плюс"

  Автозавод «Москвич» исключил из официального прейскуранта кроссовера с индексом 3 цену базовой комплектации "Стандарт". В результате начальной версией модели теперь является "Стандарт плюс", стоимость которой составляет 1,7 миллиона рублей, что на 10 тысяч рублей больше, чем у предыдущей самой недорогой комплектации.

  «Москвич 3» в варианте "Стандарт плюс" сохраняет прежний полуторалитровый двигатель мощностью 136 лошадиных сил, который может комплектоваться как шестиступенчатой механической коробкой передач, так и вариатором, но при этом к стоимости добавляется 70 тысяч рублей. Основное отличие между "Стандарт плюс" и "Стандарт" заключается в наличии функции подогрева передних сидений в новом исполнении.

  Считается, что отказ завода от варианта без системы обогрева произошел из-за отсутствия интереса со стороны потребителей: большинство клиентов предпочитают заплатить за востребованную опцию. На старте продаж модель «Москвич 3» не имела обогреваемых сидений, что не раз вызывало негативные отзывы. Эта функция была добавлена только весной прошлого года, начав с топовой версии "Комфорт", которая сейчас стоит 1,9 миллиона рублей, а в декабре к ней присоединилась более бюджетная комплектация "Стандарт плюс".

  В конце августа представители завода сообщили о намерении сохранить цены на автомобили на текущем уровне до конца 2024 года. В этот же период планируется расширение модельного ряда столичного бренда, который пополнится новой моделью с индексом 8.

#россия #технологии #автомобили #транспорт #рынок #москвич
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