Его стартовая цена составляет 35 тысяч американских долларов

В 1988 году компания Nintendo поручила Sony создание CD-ROM для своей консоли Super Nintendo Entertainment System (SNES), которая ещё не была доступна на рынке. Также они работали над системой, совместимой как с картриджами SNES, так и с компакт-дисками. Однако, Nintendo в итоге решила отказаться от данного соглашения по нескольким причинам и вместо этого заключила контракт с Philips для разработки игр для Philips CD-i. Sony продолжила развивать свою CD-консоль, которая в результате превратилась в оригинальную PlayStation, появившуюся в Японии в декабре 1994 года.

Считается, что Nintendo и Sony создали 200 прототипов Nintendo PlayStation, большая часть из которых была уничтожена. Тем не менее, одно из немногих оставшихся устройств, возможно, ставшее вторым в мире, было продано за $360 тысяч на аукционе в марте 2020 года. Даже контроллеры для гибридных консолей имеют небезынтересные цены. 23 августа Heritage Auctions выставил на продажу один из таких контроллеров за $35 тысяч. Это стало первым случаем продажи данного контроллера как отдельного лота и лишь вторым разом, когда прототип контроллера Nintendo PlayStation оказался на публичном аукционе.

В описании предмета аукционный дом указал предупреждение о том, что из-за отсутствия соответствующего оборудования для проверки контроллер будет продаваться "как есть", без возможности возврата. Аукционист отметил, что редкость как контроллера, так и самой консоли оставляет неясным, смогут ли они когда-либо снова предложить что-либо связанное с Nintendo PlayStation.