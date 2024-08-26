Автомобили марки Волга были существенно модифицированы и имеют более современную начинку

В скором времени автопарк каршерингового сервиса «Ситидрайв» пополнится винтажными седанами «Волга», сообщают представители компании. В «Ситидрайве» подчеркнули, что в аренду будут предоставлены значительно модифицированные модели ГАЗ-24 и ГАЗ-3102.

По информации от поставщика услуг, в их каршеринговом предложении появятся два седана, оснащенные современными двигателями, автоматическими трансмиссиями и задним приводом. Хотя точные технические характеристики «Волг» не раскрываются, заявлено, что их двигатели будут обладать значительно большей мощностью по сравнению со стандартными.





В связи с изменениями использование таких автомобилей будет ограничено. Пользователю, желающему взять «Волгу» в аренду, потребуется подтвердить свою квалификацию и пройти детальный инструктаж. Скорее всего, автомобили, переделанные в рестомоды, не будут доступны для поездок по поминутным тарифам: их, вероятно, предложат только для классического проката или долгосрочной аренды. Предполагается, что эти седаны начнут эксплуатироваться с сентября.

В сервисе Яндекс Драйв винтажные автомобили стали доступны ещё в 2019 году, включая купе и кабриолет Ford Mustang первого поколения. Весной прошлого года к ним добавились более новые модели тех же спорткаров. Возможность аренды Mustang также будет сопровождаться определенными ограничениями.