Сообщается о поражении объектов военной и энергетической инфраструктуры

По всей территории Украины не прекращает звучать воздушная тревога, которая сопровождаются взрывами в результате прилётов на объекты военной и энергетической инфраструктуры ракет Воздушно-Космических сил Российской Федерации.

В то же время украинские власти стремятся информировать жителей, контролируемых администрацией Зеленского, регионов о графиках экстренных отключений электричества. По имеющимся данным, после данных операций генерирующие мощности уже не могут полностью удовлетворить потребности страны. Житомирская область стала крайним регионом, пострадавшим от российских ракет, где также был поврежден важный инфраструктурный объект. Практически единовременно подверглась атаке и логистическая инфраструктура в Сумской области. Речь идёт о железнодорожной станции, однако, как сообщает украинская пресса, движение удалось быстро восстановить.





Тем не менее, утверждать, что воздушный налёт подошёл к концу, похоже, рано. Украинские источники вновь информируют о работе российской стратегической авиации. Возможно, в ближайшие часы ВКС произведут очередную серию ударов. Не так давно российская сторона заявила о готовности к масштабному ответному удару по Украине в связи с вторжением ВСУ в Курскую область. В Кремле не уточнили время, когда именно планируется атака, но на днях стратегические самолеты провели несколько тренировочных вылетов, что существенно обеспокоило украинское руководство.

Основными целями атаки стала энергетическая инфраструктура Украины, а также промышленные предприятия и аэродромы. Нанесено несколько ударов ракетами и дронами по районам, где сосредоточены силы и техника украинских военных, в первую очередь в Харьковской, Сумской и Николаевской областях.