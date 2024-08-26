Это событие затронет примерно 1000 сотрудников компании в данном регионе

Корпорация International Business Machines Corp. прекращает деятельность своего важного исследовательского подразделения в Китае, что затрагивает свыше 1000 работников, как сообщают местные СМИ. Это решение является частью стратегии компании по сокращению своих активов на втором по величине рынке мира.

По информации Yicai, IBM закрывает два бизнес-направления, которые занимались исследованиями, разработками и тестированием. Вместо этих направлений, компания сосредоточится на обслуживании частных предприятий и выбранных международных компаний, действующих в Китае, добавил в издании.

IBM входит в растущий ряд компаний, которые снижают свои амбиции по отношению к Китаю на фоне экономического спада, ужесточения регуляторного контроля и стремления заменить зарубежные технологии. Иностранные инвестиции замедлились, в том числе из-за опасений, что власти Китая отдают предпочтение местным компаниям. Технологический сектор особенно уязвим, поскольку США и Китай находятся в конфликте по критически важным вопросам, включая полупроводники и искусственный интеллект. Власти Китая стремятся поддерживать рост отечественных лидеров, таких как Huawei Technologies Co., опасаясь, что ограничения на американские технологии могут ухудшить долгосрочные перспективы страны.

По данным The Wall Street Journal, IBM собирается переместить часть своих исследовательских и опытно-конструкторских работ из Китая в другие офисы. Вице-президент компании Джек Хергенротер сообщил на встрече с сотрудниками, что в таких местах, как Бангалор, Индия, будут добавлены новые инженеры и исследователи.