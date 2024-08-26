Сообщается, что в ходе атаки армии удалось продвинуться на более чем 2 километра

В Курской области не прекращаются боестолкновения между российскими и украинскими военными. По актуальным данным, российские силы нанесли удар по флангу киевской группировки в Суджанском районе. Согласно информации, морская пехота 810-й бригады, в сотрудничестве с присоединенными подразделениями и с поддержкой артиллерийских расчётов, а также авиации, атаковала в районе Спальное-Борки-Плехово, преодолев расстояние не менее чем в 2 километра и вместе с тем увеличив серую зону на границе с Сумской областью.

Накануне вечером перед этим манёвром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по живой силе и технике украинской армии в городе Сумы, что сорвало отправку новых мобильных групп и поставок на курское приграничье.

Сообщается о разрушении позиций Вооружённых сил Украины в юго-восточной части Борок, расположившихся на правом берегу реки Псёл. В то же время, удары были нанесены по украинским укреплениям как в районе населенного пункта, так и с северо-восточного направления, что существенно ограничило их способность к перегруппировке, включая формирования, находящиеся на севере реки Псёл в Суджанском районе.

Если успех будет развиваться дальше, российские Вооруженные силы могут организовать локальное окружение киевской группировки на данном направлении линии боевого соприкосновения. Бои не стихают и в настоящее время. Средствами поражения ликвидируется всё больше военной техники Вооруженных сил Украины, сосредоточенной как в Курской области, так и в приграничной зоне сумского региона.