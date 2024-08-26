Решение компании под названием Dream OLED предполагает двухслойную конструкцию элементов, которая позволит снизить нагрузку на пиксели.

Среди трех цветов, используемых в пикселях OLED-дисплеев, синий цвет выделяется своей низкой эффективностью и более коротким сроком службы по сравнению с красными и зелеными элементами. LG утверждает, что смогла решить эту проблему, применив сочетание тандемных OLED-технологий и комбинацию синего фосфоресцирующего и флуоресцентного материалов. Эта инновация обещает улучшить эффективность и стабильность изображения на протяжении всего времени работы дисплея.

Производители дисплеев внедрили разнообразные подходы для минимизации выгорания, включая затемнение пикселей при отображении статических изображений с целью снижения их искажения, а также периодическое смещение пикселей, когда они немного перемещаются через равные промежутки времени.





OLED-пиксели состоят из органических материалов, которые светят либо за счет фосфоресценции, либо флуоресценции. Обычно фосфоресценция более эффективна и демонстрирует меньшую степень деградации. В некоторых OLED-технологиях красные и зеленые пиксели используют фосфоресцентные источники света, в то время как синие пиксели часто светятся менее эффективно, полагаясь на флуоресценцию. Поскольку для достижения аналогичной яркости синим пикселям требуется больше энергии по сравнению с красными и зелеными, они изнашиваются быстрее, что усугубляет проблему выгорания.

«Dream OLED» от LG решает данную задачу, применяя двухслойную тандемную конструкцию, которая объединяет светоизлучающие элементы OLED. Эта многослойная архитектура вовлекает в себя как флуоресцентные, так и фосфоресцентные материалы для получения синего света. По оценкам LG, «Dream OLED» обеспечит повышение эффективности отображения на 10-20%. Данное улучшение эффективности приведет к снижению нагрузки на пиксели, а также продлит срок службы синих пикселей. Поставщиком синего фосфоресцентного материала выступает компания Universal Display Corporation, производитель дисплейных материалов из США.

Технология Tandem OLED может показаться вам знакомой, так как Apple представила аналогичный подход в своих последних iPad Pro года. Стратегия Apple заключается в наложении двух OLED-слоев, что способствует увеличению яркости и продолжительности работы, но не решает непосредственно проблему синих пикселей. Если информация о производительности LG верна, логично предположить, что производители смартфонов первыми начнут использовать эту функцию для экономии заряда батареи.