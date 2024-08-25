После прохождения всех необходимых испытаний, инновационные технологии будут применяться в машинах компании

Согласно сообщению от издания CarBuzz, корейская компания Hyundai-Kia представила ряд инновационных технологий, направленных на улучшение систем отопления и охлаждения в автомобиле. Эти технологии способствуют снижению потребления энергии силовой установки, что имеет особое значение для электрических автомобилей.

Одной из новинок является охлаждающая нано-плёнка, которая наносится на стекла. Она предотвращает поступление внешнего тепла в салон и эффективно выводит его изнутри, при этом не меняя прозрачности окон. В отличие от традиционной тонировки, использование такой плёнки будет законным в любой стране.

Эта плёнка состоит из трех слоев, из которых два предназначены для отражения солнечного света, а третий - для излучения в среднем инфракрасном диапазоне. По словам разработчиков, данная технология способна снизить температуру в автомобиле на 12 градусов Цельсия.





Технология "излучающего отопления" подразумевает установку дополнительного инфракрасного обогревателя в области ног. Этот обогреватель работает в паре с обычным отоплением, снижая его нагрузку на 17%. Температура нагрева элементов достигает 110 градусов, однако, предусмотрена специальная защита, предотвращающая возможность ожогов. В автомобиле можно установить несколько таких устройств.

Третьим новшеством стали стекла с металлизированным покрытием, которые более эффективно обеспечивают тепло, чем привычные пленки. Согласно описанию, охлаждение происходит в четыре раза быстрее и требует на 10% меньше энергии. Также это стекло блокирует как минимум 60% ультрафиолетового излучения.

Ожидается, что эти разработки могут начать появляться в серийных электромобилях Hyundai-Kia в ближайшем будущем, после прохождения необходимых испытаний.