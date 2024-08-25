После введения санкций на компанию, её товары больше не могут реализовываться в Штатах под старым названием

Ютубер Грег Салазар выяснил, что товары DeepCool продолжают продаваться в США, но под новым брендом. Продукция DeepCool теперь коммерчески представлена как Shaking Tank, при этом оригинальный логотип DeepCool стал неразборчивым на изображениях товаров.

Два месяца назад Государственный департамент США внес DeepCool в санкционный список, поскольку этот известный китайский производитель электроники, по данным источников, сотрудничал с российскими компаниями, вовлеченными в конфликт на Украине. Считается, что DeepCool отправила российским фирмам товары на сумму около 1 миллиона долларов. Эти санкции ограничили возможности DeepCool продавать свои товары на рынке США, и ритейлеры лишились возможности импортировать продукцию компании.

Онлайн-ритейлеры, такие как Amazon и Newegg, продолжают предлагать продукцию DeepCool под новым брендом Shaking Tank. Поставщик обработал фотографии товаров, удалив логотип DeepCool и оригинальные наименования. Например, аппаратные концентраторы с логотипом DeepCool поразительным образом были заменены на изображения, где логотипы отсутствуют. Картонные упаковки, на которых также мог быть знак DeepCool, были размыты на фотографиях. К примеру, кулер DeepCool AK620 теперь выставляется на продажу под названием ShakingTank AK620, а DeepCool LS720 стал известен как ShakingTank LS720, скрывая свой оригинальный логотип.

Неясно, переименовалась ли сама компания DeepCool в Shaking Tank. Для нее это было бы нелогично, так как последствия для бизнеса были бы значительными. Вполне возможно, что реселлер приобрел остатки товаров DeepCool и перемаркировывает их, чтобы избавиться от запрещенной продукции. Либо это может быть розничный продавец, который распродает остатки DeepCool, застрявшие на складах из-за введенных санкций.