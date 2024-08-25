Алекс был фанатом компьютерных игр, но после получения травмы оказался парализован

С момента своего объявления в феврале исследование Neuralink PRIME сосредоточилось на анализе безопасности и эффективности устройств для взаимодействия мозг-компьютер (BCI), а также соответствующего программного обеспечения, хирургических роботов, инструментов и методов, необходимых для успешной имплантации. На этой неделе компания представила обновленные сведения о своем втором участнике, акцентируя внимание на его впечатляющих достижениях и способности установить новые мировые рекорды BCI в день, когда был активирован недавно имплантированный аппарат.

До получения травмы спинного мозга, которая привела к параличу, Алекс был увлеченным геймером. После инцидента он мог взаимодействовать с компьютером и играть в такие игры, как Counter-Strike 2, используя специализированный игровой контроллер для людей с парализованными конечностями, именуемый Quadstick.

Этот джойстик, управляемый ртом, включает в себя датчики, которые реагируют на давление и положение губ для активации действий. Однако его однотипная конструкция ограничивает возможности пользователей, поскольку они могут либо перемещаться, либо нацеливаться в каждый конкретный момент, требуя переключения между этими действиями. Это значит, что игроку приходится отпускать джойстик и использовать соломинку для выполнения некоторых команд, вдыхая при этом воздух.





С внедрением нового импланта Neuralink в сочетании с Quadstick, Алекс получил возможность вновь полноценно взаимодействовать с игрой, одновременно перемещаясь, прицеливаясь и стреляя. Ему больше не нужно было останавливаться, чтобы переключаться с одного действия на другое. Вместо этого он просто думал о желаемом направлении прицеливания, а имплантат мгновенно обрабатывал его мысли и передавал соответствующие данные в игре.