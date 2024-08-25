Сообщается о прилётах в Харьковской, Николаевской и Сумской областях

В ночь с 24 на 25 августа российские Воздушно-Космические силы нанесли ряд комбинированных атак на объекты и военные сооружения Вооруженных сил Украины в нескольких регионах.

С помощью управляемых авиационных бомб были атакованы места размещения живой силы и техники в районе Купянска. В последнее время украинское руководство активно перебрасывало резервы туда для проведения контратак в восточных окрестностях Боровой, которая также расположена в Харьковской области.

Самое большое число ударов за ночь пришлось на позиции киевских частей в Николаевской области. Согласно последним данным, были уничтожены пункты управления, средства радиоэлектронной разведки и пусковые установки для ракет. В числе прочего, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов в оккупированном Бериславе, который находится в Херсонской области под контролем киевских властей.

Кроме того, силы и техника армии Зеленского были уничтожены в окрестностях Сум, в то время как командование Вооруженных сил Украины продолжает перебрасывать новые резервные подразделения в Курскую область.

На фоне увеличивающихся потерь на Украине активно обсуждается возможность дальнейшего снижения возраста призыва для мужчин, а также возвращения мужчин-беженцев из европейских стран.