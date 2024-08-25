Предпринимателю может грозить 20 лет лишения свободы

Как стало известно в последние часы, основатель социальной сети VKontakte и действующий владелец мессенджера Telegram, Павел Дуров, был задержан на территории Франции, куда он отправился после поездки в Азербайджан.

Как сообщают источники, уже сегодня Павел может быть представлен судье. Ему планируют выдвинуты обвинения в терроризме, распространении наркотиков, отмывании денег, соучастии в мошеннических схемах, распространении запрещённого контента и многое другое.

Дело в том, что Дуров имеет железную позицию в вопросе сотрудничества с представителями властей различных стран, и всегда сторонился каких-либо "сотруднических" отношений с силовыми структурами, независимо от того, чьи они: американскими, российскими, украинскими или французскими.

По мнению людей знакомых с ситуацией, его могли арестовать именно по этой причине. Власти Франции рассматривают отказ в помощи по поиску преступников в интернете, как непосредственное участие во всех преступлениях, производимых пользователями приложения. Со слов источников, Дурову может грозить 20 лет лишения свободы. Вероятнее всего, ему предложат заключить сделку в обмен на выход из тюрьмы.

Гениального программиста задержали в аэропорту Ле-Бурже. На фоне данных новостей криптовалюта Ton потеряла порядка 15% в течение часа.