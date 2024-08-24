CATL является одним из крупнейших производителей автомобильных аккумуляторов, и лишь недавно представила собственное шасси

Первым автомобилем на платформе CIIC от известного китайского производителя аккумуляторов CATL станет универсал Neta S от компании Hozon Auto. Как сообщает Car News China, презентация новинки намечена на конец августа, возможно, в рамках автосалона в Чэнду.

Платформа CIIC (Contemporary Amperex Intelligence Technology) представляет собой комплексную конструкцию, которая включает встроенные электромоторы, аккумуляторный блок, электронные системы, подвески, рулевое управление и тормоза. В конце минувшего года CATL сообщила об успешном завершении тестирования платформы на кузове некого седана, предположительно Neta S, и объявила о начале производства в третьем квартале 2024 года.

Компания CATL разработала платформу для электрических автомобилей с запасом хода в 1000 километров. Ранее стало известно, что недавно представленный пятидверный Neta S будет отличаться от своего четырехдверного аналога не только конфигурацией кузова. По информации Hozon Auto, универсал создан на основе платформы Shanhai 2.0, которая является обновленной версией архитектуры, используемой в седане Shanhai, с доработанным аппаратным и программным обеспечением.

Также, как и седаны, универсалы будут представлены как полноценные электромобили и в виде последовательных гибридов. При этом версия с двигателем внутреннего сгорания, выступающим в роли генератора, уже доступна для предварительных заказов, которые стартовали в начале месяца с ценами от 24,7 до 29,5 тысячи долларов. Эти гибридные модели получают 272-сильный электродвигатель на задней оси и оснащаются батареями на 31,7 или 43,9 киловатт-часа, которые обеспечивают запас хода на 125 и 185 километров соответственно.

Полностью электрический универсал Neta S, согласно информации из базы данных китайского министерства промышленности, может иметь как 272-сильный задний привод, так и 504-сильный полный привод. Другие характеристики пока не раскрыты. По информации CATL, платформа CIIT может обеспечивать запас хода до 1000 километров с средним потреблением энергии 10,5 киловатт-часа на 100 километров и позволяет за 5 минут зарядиться на 300 километров.



