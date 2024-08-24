Также на Курском направлении военные зачистили населённый пункт Спальное от сил ВСУ

В течение прошедших 24 часов российская армия осуществила наступление на запад в районе населённого пункта Песчаное в Харьковской области. При этом, целевым направлением стали позиции вдоль реки Оскол. В ходе успешных операций российские подразделения смогли занять части территории Куриловской сельской громады, взяв под контроль около четырёх квадратных километров.

Куриловская сельская громада включает в себя такие населённые пункты, как Кругляковка, Колесниковка и Глушковка, к которым российские войска значительно приблизились. Эти населённые пункты располагаются на левом берегу реки Оскол, в низменной местности, что делает их оборону крайне затруднительной для украинских формирований.





С южной стороны этого направления украинская сторона предприняла попытку контратаки из района населённого пункта Боровая, который является важным логистическим узлом для украинских вооруженных сил в данном секторе линии боевого соприкосновения. Для реализации этой операции были привлечены силы 3-й бригады специального назначения, в составе которой присутствует значительное количество иностранных добровольцев.

Тем временем, с Курского направления поступают вести об освобождении населённого пункта Спальное. За минувшие сутки российские подразделения зачистили его от остатков украинских формирований.