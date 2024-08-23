Согласно финансовому отчёту компании, за второй квартал автомобильный отдел техногиганта зафиксировал убытки в 252 миллиона долларов

Компания Xiaomi, у которой на сегодняшний день на рынке имеется всего одна модель электромобиля, теряет около 9200 долларов на каждом проданном экземпляре. Это можно считать неплохим результатом, так как другие бренды иногда сталкиваются с гораздо большими убытками, как отмечает Carscoops.

В соответствии с отчетом за второй квартал, автомобильный сегмент Xiaomi зафиксировал убыток в 252 миллиона долларов. В этот же период в китайском рынке было реализовано 27,3 тысячи автомобилей. Таким образом, убытки составляют примерно 9,2 тысячи долларов на каждую проданную машину. В то же время, стартап Rivian за последние месяцы терпел убытки в размере 32,7 тысячи долларов на одном автомобиле, а Ford - 47,6 тысячи долларов.





Эксперты полагают, что компания Xiaomi сможет достичь безубыточности в сфере электромобилей, если ежегодно будет выпускать от 300 до 400 тысяч автомобилей. В настоящее время фирма активно увеличивает объемы производства и рассчитывает, что к ноябрю достигнет отметки в 100 тысяч выпущенных автомобилей с начала года. Также стоит отметить, что Xiaomi вкладывает значительные средства в подготовку к выходу новых моделей.

К 2025 году в ассортименте компании появится ещё и кроссовер, который станет конкурентом для Tesla Model Y. В 2026 году запланирован запуск семейного гибридного внедорожника, который будет самым доступным автомобилем в их ассортименте. Кроме того, компания разрабатывает "прокаченную" версию электроседана SU7.