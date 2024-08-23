Существенное количество проводов, меди и мощные радиаторы - всё это подтверждает огромное энергопотребление новых чипов компании

Многие аспекты, которые Nvidia преподнесет на Hot Chips 2024, уже ясны заранее, включая дорожную карту для серверного оборудования и искусственного интеллекта, которая показывает, что Blackwell Ultra ожидается в 2025 году, с процессорами Vera и видеоадаптерами Rubin в 2026 году, а также Vera Ultra в 2027 году. Nvidia первый раз подтвердила эти данные на Computex в начале лета. Тем не менее, искусственный интеллект продолжает оставаться ключевой сферой, и Nvidia активно развивает это направление.

Хотя сообщается, что выход Blackwell был отложен на три месяца, Nvidia не стала комментировать данные слухи. Вместо этого компания решила продемонстрировать изображения устанавливаемых в дата-центрах чипов Blackwell и делится фотографиями и рендерами, на которых видно устройство начинки передовых серверов компании. В целом, можно сказать, что оборудование выглядит достаточно мощным и, судя по всему, потребляет много электроэнергии, при этом оно также впечатляет своей системой охлаждения.

Nvidia также представила некоторые результаты тестирования своей текущей модели H200, как с NVSwitch, так и без него. Компания заявляет, что скорость работы может увеличиваться в 1,5 раза при обработке определённых задач. Blackwell увеличивает пропускную способность NVLink в два раза с целью дальнейших усовершенствований, а лоток коммутатора NVLink предлагает общую пропускную способность в 14,4 ТБ/с.

С учетом того, что требования к энергоснабжению центров обработки данных не прекращают увеличиваться, Nvidia также сотрудничает с партнерами для улучшения эффективности. Одним из самых перспективных направлений стало применение теплого водяного охлаждения, при котором подогретая вода может быть повторно использована для обогрева, что позволяет существенно сократить затраты. Nvidia утверждает, что с помощью данной технологии удалось достичь сокращения энергопотребления в своей инфраструктуре до 28%, причем значительная доля этой экономии была достигнута за счет исключения оборудования для охлаждения, работающего при температурах ниже окружающей среды.