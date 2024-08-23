Российские войска продолжают сдерживать попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области

В ходе операций по освобождению села Камышевка в Курской области была ликвидирована очередная украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщает Министерство обороны. Российские войска продолжают эффективно сдерживать наступление украинских подразделений, которые пытаются прорваться вглубь региона, в то время как выполняются операции по ликвидации мобильных групп ВСУ, действующих на территории России.

В течение минувших 24 часов боевых действий в Курской области обстановка оставалась напряженной, однако, зафиксировано небольшое снижение активности украинских военных. В предыдущие дни ВСУ неоднократно пытались прорвать оборону российской армии, но понесли значительные потери. Введенные в бой резервы пытаются занять новые позиции, но сталкиваются с трудностями и возвращаются на исходную.

Ситуация остается напряженной, украинское руководство пытается воспользоваться неравномерностью линии обороны российских вооруженных сил в этом секторе. Однако, попытки прорыва были остановлены, и на некоторых участках российские войска начали активное наступление. Основные столкновения за последние сутки произошли в районах Борки, Малой Локни, Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки. Параллельно ведется операция по нейтрализации украинских диверсионно-разведывательных групп в лесных массивах, одну из которых удалось обнаружить недалеко от села Камышевка; в результате был ликвидирован как автомобиль, так и пять находившихся в технике бойцов.

Также продолжается уничтожение резервов ВСУ как на российской территории, так и в Сумской области. За последние сутки численность потерь украинской армии составила около 400 человек и 17 единиц техники. Общие потери с начала вторжения в Курскую область превысили пять тысяч человек, и урон технике также значительный. По актуальным данным от источника из Генерального штаба ВСУ, число уничтоженной бронетехники превышает 500 единиц.