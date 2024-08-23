Удар был нанесён ракетой оперативно-тактического комплекса Искандер-М

Минобороны России опубликовало видеоматериалы с дрона-разведчика, на которых запечатлено поражение позиции многоцелевой реактивной системы залпового огня MLRS украинских формирований в районе Березнеговатого, находящегося в Николаевской области.

С помощью средств воздушной разведки были зафиксированы огневые позиции РСЗО, которые предоставлены администрации Зеленского странами Североатлантического Альянса. В результате был проведен удар ракетой «Искандер-М», который полностью уничтожил пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, бронемашины сопровождения, три грузовика и склад с боеприпасами. С большой вероятностью, данная техника могла быть задействована в ракетных ударах ATACMS по территории Крыма. На видео, полученных благодаря объективному контролю, можно наблюдать мощную детонацию боеприпасов и пожар, который окончательно уничтожил всё вокруг. Точные удары высокотехнологичным оружием наносят серьезный урон военным объектам украинских сил и ослабляют их боевую мощь.

Ранее поступала информация о том, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" уничтожили еще 4 РСЗО HIMARS, которые использовались украинскими силами для ударов по приграничным территориям Курской области. В результате атак пострадали не только сами установки, но и дополнительные ракеты для американских РСЗО, а также машины сопровождения.

Таким образом, количество западного высокоточного вооружения у Киева последовательно уменьшается, что в условиях неопределенности относительно будущих поставок негативно сказывается на боевом потенциале украинской армии. По словам источника из Генерального штаба ВСУ, в ходе операции в Курской области, украинская группировка войск потеряла уже несколько сотен единиц военной техники. В скором времени потери превысят число уничтоженного вооружения за весь период украинского контрнаступления 2023 года.