Представитель компании заявил, что главной целью является предложить клиентам выбор в плане форм-фактора

В последние годы несколько отчетов указывали на то, что Samsung разрабатывает новое устройство с двумя складными экранами. Интересно, что в начале текущего года компания уже получила патенты на смартфоны с тройными и гибкими дисплеями. Теперь Samsung официально подтвердила свои усилия по созданию новых устройств, в которых будут использоваться двойные складные и скручиваемые экраны.

Эти сведения были озвучены в ходе презентации «Вечная эволюция дисплеев с ИИ» на выставке IMID 2024 в Корее. Во время мероприятия вице-президент Samsung Display Чон Йи заявил, что компания стремится выпустить продукты с несколькими форм-факторами, чтобы соответствовать требованиям современного рынка смартфонов в эпоху искусственного интеллекта. Кроме того, Йи отметил, что компания работает над инновационными технологиями, позволяющими создать устройства с крупными экранами, которые удобно переносить. Он добавил, что Samsung разрабатывает разнообразные устройства, включая даже рулонные. Ранее уже можно было видеть разные концепции таких изделий в ряде патентов от Samsung.

Важно отметить, что на том же мероприятии Samsung также представила micro-LED дисплей, который способен растягиваться как резина. Этот экран может увеличиваться до 1,25 раза своего первоначального размера или скручиваться, оставаясь гибким. В то же время, он вернется к своему исходному состоянию после деформации.





При этом Samsung не является единственным производителем смартфонов, который разрабатывает устройства с двойными складными экранами. Разные марки, такие как Huawei, Xiaomi и OPPO, уже проявили растущий интерес к этому направлению. Интересно, что именно Huawei станет первой фирмой, которая представит и запустит в продажу смартфон, складывающийся более одного раза, уже в следующем месяце.

Этот новый гаджет от Huawei будет иметь два шарнира, которые будут позволять складывать экран с двух сторон, формируя зигзагообразный дизайн с тремя равными секциями. Недавно были опубликованы изображения устройства, на которых телефон выглядит весьма тонким, несмотря на слухи о наличии 10-дюймового складного экрана.

Тем не менее, первая серия смартфонов с подобными многофункциональными дисплеями вряд ли окажется доступной, как нынешние раскладные модели. Сообщается, что прототип нового телефона Huawei в данной категории может стоить около 4900 долларов.