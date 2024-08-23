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Zelikman
Часть сотрудников Google всё ещё выступает против проекта Nimbus
В частности речь идёт о разработчиках из отдела DeepMind, которые категорически против использования ИИ в военных целях


  В 2014 году Google сделала стратегическую инвестицию в область ИИ, приобретя компанию DeepMind. В настоящее время DeepMind прочно вписан в структуру Google и лишился своей независимости. Однако, внутри компании существуют разногласия по некоторым вопросам, в частности, среди сотрудников DeepMind есть недовольство по поводу военных контрактов.

  Поводом для беспокойства стал проект Nimbus - контракт на сумму $1,2 миллиарда, по которому Google будет предоставлять израильским вооруженным силам ИИ-услуги и инструменты, созданные с помощью DeepMind. Google не единственный участник этой кампании, Amazon также вовлечена в подобные сделки. В середине мая 200 сотрудников DeepMind подписали письмо, в котором выразили свои опасения по поводу недавних новостей о военных контрактах Google.

  Хотя информация о проекте Nimbus появилась в 2023 году, протесты сотрудников активизировались в текущем году. В апреле поступила информация о том, что Google уволила 28 сотрудников, принимавших участие в протестах. С тех пор напряжение продолжается, включая события, которые оставались незамеченными. Недавний отчет TIME раскрыл информацию о ранее упомянутом письме, однако, по словам участников, они «не получили значительного ответа от руководства» за последние три месяца.


  Основное беспокойство работников DeepMind заключается в возможности использования их технологий для военных нужд. В письме отмечается, что любое вовлечение в производство оружия и военные задачи подрывает репутацию компании как лидера в создании этичного и ответственного ИИ, а также противоречит миссии и основным принципам.

  Сотрудники выражают мнение, что Google "недостаточно конкретна" в вопросах, касающихся Nimbus, и даже указывают на наличие условий, позволяющих компании поставлять свои разработки для военного применения.

  На данный момент DeepMind и Google Brain объединены в одну команду, сосредоточенную на технологиях ИИ. Это объединение произошло в 2023 году после того, как DeepMind стремилась к более автономному управлению, которым обладала ранее. Однако, теперь DeepMind придерживается общей этической политики Google. Эта политика разрешает компании разрабатывать потенциально опасные технологии.

#технологии #google #искусственный интеллект #deepmind
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