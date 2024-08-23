Сообщается, что армейские части подошли к населённому пункту Михайловка





Российские вооружённые силы, продолжая своё наступление в направлении Покровска, завершили процесс создания контроля над территориальным треугольником, образованным населёнными пунктами Николаевка, Новожеланное и Калиновка.

Успешно продвигаясь вперёд, российская армия смогла перейти ещё на одном участке дороги Е50 между Покровском и Карловкой, что позволило им существенно приблизиться к Михайловке. Это село расположено на восточной периферии Селидово и имеет хорошее транспортное сообщение с другим городом Покровской агломерации - Новогродовкой, куда направлены действия российских войск. Вся восточная часть Новогродовки уже контролируется подразделениями армии России, тогда как примерно одна треть территории остается в серой зоне.

С продвижением российских войск к Михайловке освобождено около 7 квадратных километров земли, что дополнительно способствует укреплению российского военного присутствия к западу от Карловского водохранилища, которое играет важную роль в обеспечении водоснабжения Донбасса.

Тем временем украинская сторона продолжает попытки укрепиться на территории Курской области, оставив без необходимых резервов, боеприпасов и военной техники остальные участки линии боевого соприкосновения. Если Киев намеревался оттянуть российские войска с других направлений, то сейчас очевидно, что ВСУ сами вынуждены перебрасывать самые боеспособные сила к Курской области, чтобы не "ударить в грязь лицом".