Сообщается, что локации будут расширены и доработаны, а также разработчики внесут некоторые новые механики в игру

На Gamescom 2024 были представлены новые сведения о готовящемся проекте Gothic Remake, разрабатываемой THQ Nordic и Alkimia Interactive. В ходе живой трансляции GameStar продюсер проекта Райнхард Поллиц и композитор Кай Розенкранц поделились некоторыми свежими подробностями о Gothic Remake. Прежде всего, стало известно, что старые закадровые голоса из оригинальной игры будут переозвучены. Однако, не все актёры, озвучивавшие оригинал, были доступны для записи. Помимо этого отмечено, что ранее существовавшие диалоги из оригинальной игры стали неприемлемыми, поскольку к ним добавлены новые варианты развития сюжета, что создает путаницу в звуковом сопровождении.

Локации были рационально увеличены в масштабах. К примеру, на базе обмена теперь предусмотрено место для ночёвки защитников, поскольку по логике, они остаются там на ночь, вместо того чтобы отправляться в Старый лагерь ежедневно, учитывая, что это место ограждено воротами. Теперь можно вонзать освещающие факелы в землю, освобождая руки для других действий. Знаменитый процесс жарки мяса стал частью полноценного кулинарного навыка, включающего различные рецепты. Хотя моддинг не предоставит абсолютной свободы для изменений, корректировки в механике игры окажутся возможными.

Знаменитый крик мусорщика не слышен постоянно и возникает лишь время от времени, но его звучание органично вписывается в общее впечатление. Это также относится ко всем звуковым эффектам и репликам персонажей. Всё, что стало известным из оригинальной игры, нашло отражение в новых звуковых элементах.