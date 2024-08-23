Панель управления являлась основным интерфейсом настроек ПК в течение 39 лет

"Панель управления" Windows служит основой операционной системы с ее появления в 1985 году. За 39 лет своего существования внешний вид "Панели управления" претерпел существенные изменения, однако, похоже, что и её время заканчивается, поскольку Microsoft подтвердила свои намерения о её отключении.

Хотя компания не сообщает точные сроки отказа от некоторых наиболее известных функций Windows, на сегодняшний день становится очевидным, что она движется к отключению "Панели управления". Приложение "Параметры" постоянно расширяется, включая всё больше функций, вытесняя традиционную "Панель управления".

Невзирая на свои 39 лет, что является впечатляющим сроком для IT-индустрии, "Панель управления" продолжает оставаться привычным инструментом для большинства пользователей, однако, Microsoft постепенно уменьшает свою зависимость от нее. Этот интерфейс прошел через множество значительных обновлений с момента своего появления. Введённое в 2012 году приложение "Параметры" потихоньку приняло на себя множество функций.

Хотя разговоры о возможной ликвидации "Панели управления" звучат уже примерно десять лет, компания ранее не делала официальных заявлений о её устранении. Самый явный намек прозвучал в 2015 году, когда один из руководящих сотрудников компании заявил, что приложение "Параметры" однажды полностью займет место "Панели управления".