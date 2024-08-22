По мнению представителей индустрии, это стало результатом выхода нового закона о регулировании цифровых активов

В Российской Федерации фиксируется рост интереса к добыче криптовалюты после принятия нового закона, который регулирует обращение криптовалют. Сергей Безделов, руководитель Ассоциации промышленного майнинга, отметил, что новый закон способствовал интеграции майнинга в экономическую структуру страны, наделив эту отрасль официальным статусом. Согласно новому законопроекту, заниматься официальной добычей цифровых активов смогут лишь юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в специальном реестре.

Этот шаг направлен на создание нормативной базы для легитимизации криптовалютного майнинга, что позволит не только обеспечить контроль за отраслью, но и повысить её прозрачность. Юридические лица, зарегистрированные в реестре, получат возможность легально заниматься добычей цифровых активов, что откроет новые горизонты для инвестиций и инноваций. Ожидается, что это также привлечет внимание крупных игроков на мировой арене, стремящихся интегрироваться в российский рынок.

Безделов также подтвердил, что в ближайшее время в стране станет доступной национальная криптовалютная биржа, что является естественным шагом в развитии данного сектора. Он уверен, что число майнеров будет увеличиваться и возможно возникновение государственно-частных партнерств в этой области. Появление национальной криптовалютной биржи станет важным шагом для упрощения торговли цифровыми активами и обеспечит необходимую инфраструктуру для профессиональных майнеров. Безделов подчеркивает, что такие инициативы помогут создать более здоровую конкурентную среду и откроют путь к развитию новых технологий и услуг, связанных с блокчейном.