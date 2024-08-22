Созданный консорциум имеет в себе 900 серверов с общей мощностью в 1,5 FP64 PFLOPS

6 крупных суперкомпьютерных центров Российской Федерации сформировали консорциум под названием "Научная суперкомпьютерная инфраструктура". Основная задача этого объединения заключается в консолидации ресурсов для повышения эффективности обработки современных научных задач. В совокупности эти суперкомпьютерные центры располагают около 900 серверами, однако, обновление оборудования затруднено из-за введенных США санкций. Таким образом, объединение ресурсов является необходимым шагом. В то же время у организации имеется план по совместному обновлению своих вычислительных систем.

Система, созданная консорциумом, имеет в себе 900 серверов с общей мощностью в 1,5 FP64 PFLOPS и системой хранения научных данных вместимостью более 15 Пбайт. Эта инфраструктура обеспечивает поддержку для распределенных систем сбора, хранения и анализа научных данных в разных регионах. Для сравнения, производительность 1,5 FP64 PFLOPS ниже, чем у самого медленного суперкомпьютера из списка 500 лучших, который имеет Rmax 2,13 PFLOPS. Члены НСИ предоставляют вычислительные ресурсы и поддержку 240 организациям по всей стране, что позволит им повысить производительность под растущие требования пользователей.

В состав консорциума не включен самый производительный российский государственный суперкомпьютер "Ломоносов-2", который находится в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и способен достигать максимальной производительности 2,48 FP64 PFLOPS. Также стоит отметить, что осенью прошлого года МГУ представил свой новый суперкомпьютер MSU-270, чья пиковой вычислительной мощности составляет 400 PFLOPS, и он тоже не является участником проекта НСИ. Кроме того, коммерческие суперкомпьютеры, такие как Червоненский от компании Яндекс, обладающий наивысшей производительностью в России с показателем Rmax Linpack 21,53 FP64 PFLOPS, также не будут частью консорциума.

Консорциум НСИ объединяет участников из различных регионов, среди которых Дальневосточный федеральный исследовательский центр, Институт автоматизации и управления во Владивостоке, Институт Матросова в Иркутске, Институт вычислительной математики и геофизики в Новосибирске, Институт Красовского в Екатеринбурге и Институт космических исследований в Москве.

"Необходимо прекратить соперничество среди центров коллективного использования и вместо этого сосредоточить усилия на объединении их потенциал и навыков. Спрос на распределенных инфраструктуры, которые связывают технологические площадки в различных региона страны по высокоскоростным каналам связи, продолжает расти. Эти площадки должны быть оборудованы современными вычислительными системами различных архитектур, а также специализированными системами хранения данных. Даже самые крупные организации не смогут справиться с этой сложной задачей в одиночку. Имеет смысл использовать основы, заложенные уже существующими суперкомпьютерными центрами, которые продемонстрировали свою эффективность. Такой подход обеспечит более рациональное использование финансовых средств и, что также важно, будет способствовать развитию научных сообществ в регионах, особенно в области высоких технологий", - отметил Алексей Сорокин, руководитель вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук и член Координационного совета консорциума.

Из-за санкций, введенных США, введённых после начала Специальной Военной Операции на Украине, российские государственные предприятия сталкиваются с трудностями при покупке суперкомпьютеров, включая последние процессоры от AMD, Intel и Nvidia. Хотя обходить ограничения и удаётся, но маловероятно, что отечественные учреждения смогут получить достаточное количество новых машин для обновления своего оборудования.

Совместное использование ресурсов предоставит российским ученым возможность увеличить производительность своей работы. Кроме того, консорциум НСИ намерен разработать обширный план по модернизации научных суперкомпьютеров для коллективного использования, оснастив их передовыми вычислительными системами. После консультаций с заинтересованными сторонами, проект будет рекомендован Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и Российской академии наук.