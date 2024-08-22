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Zelikman
Энтузиасты провели апгрейд системы для имитации реального танкового боя в World of Tanks
Геймеры создали подобие танкового каркаса с отдельными двумя люками для экипажа, а также добавили специальный отсек для хранения боеприпасов

  В июне поступала информация о команде, занимающейся разработкой симуляторов танковых боев, которая создала иммерсивную установку для троих участников: водителя, наводчика и заряжающего. Похоже, теперь эта группа подняла свою разработку на новый уровень, создав закрытую танковую симуляцию с люками, через которые каждый член экипажа должен проходить, и характерной станцией для заряжания орудия, работающей на CO2.

  Геймеры перенесли свое оборудование в специальное пространство, воспроизводя внутреннее устройство танка, разместив товарищей по команде в тех местах, где должны находиться их соответствующие секции. Установка включает два люка, через которые игроки могут входить и покидать танк: один предназначен для водителя, другой - для наводчика и заряжающего. Это характерно для многих современных танков. Команда также адаптировала настройки контроллера танкового симулятора, добавив пару рычагов для рулевого тормоза, что позволяет водителю маневрировать. Вероятно, эти рычаги обеспечивают возможность ускорения или замедления движения гусениц с обеих сторон танка, что приближает управление к реальным условиям.

  В области заряжания разработчики значительно увеличили степень реалистичности. Полка, на которой экипаж танка хранит основные боеприпасы для быстрого доступа, закрыта раздвижной дверью. Когда заряжающему требуется новый снаряд, ему нужно нажать кнопку, активирующую механизм двери, которая открывается. Хотя бутылки с газировкой относительно безопасны, вибрации от движущихся частей и мощных динамиков создают пыль в ограниченном пространстве.

  Наводчик по-прежнему использует такие же колесные элементы для управления прицеливанием и поворотом башни, а также оснащен очками виртуальной реальности и монитором для игрового процесса. Наблюдается небольшое развитие в экипировке команды: стрелок начинает, стоя за пультом, но в конечном итоге получает возможность сесть на стул.

  Команда удачно применяет светодиодное освещение как внутри, так и снаружи установки, что придаёт яркость внешнему виду. Это значительное обновление экспоната, который уже впечатлял в мире симуляторов танкового боя.

#игры #гейминг #world of tanks #симулятор #энтузиасты
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