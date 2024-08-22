Уже порядка 60% территории западного берега водоёма находится под контролем армии России

Российская армия, не прекращая свои операции на Покровском театре боевых действий, освободили новые участки у Карловского водохранилища. Вслед за тем, как украинская сторона утратила контроль над поселениями Камышевка и Птичье, российские подразделения, овладели большей половиной правобережной линии водохранилища. За минувшие 24 часа продвижение составило свыше 3 километров.

На сегодняшний день около 55-60% территории западного берега водоёма находится под контролем Вооружённых сил России, примерно 30% находится в серой зоне, а оставшийся мизерный процент пока остаётся за украинскими войсками, расположенными к северо-западу от Карловки. Ранее российская армия завершила освобождение левобережной части важного для водоснабжения Донбасса водохранилища.





Вооруженные силы Украины по-прежнему контролируют поселок Калиново, на которое также наступают российские силы. Это практически последний населённый пункт, наряду с Карловкой, который близ Карловского водохранилища остаётся под контролем администрации Зеленского. Однако и сами украинские военные осознают, что в ходе наступательной операции российских сил на Покровск, Мирноград и Селидово им придётся расстаться и с этим населённым пунктом. Это село представляет собой самую западную линию обороны ВСУ на Донбассе и служит основой для обеспечения более чем двух третей группировки сил в этом регионе.