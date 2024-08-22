Сообщается, что поставка была осуществлена раньше обозначенных сроков.

Концерн «Калашников» отправил российским военным партию дронов-камикадзе «КУБ», которые уже начали применять в армейских подразделениях, включая те части, которые сражаются в Курской области. Эта информация опубликована на официальном сайте компании.

По данным из сообщения, дроны были переданы раньше намеченного срока, а точное количество поставленных боеприпасов не раскрывается, но отмечается, что оно значительно превышает ранее установленный план. Представители концерна пояснили, что увеличить производство барражирующих боеприпасов удалось благодаря существенному усовершенствованию на заводе НПО «Ижевские беспилотные системы». Поставка была осуществлена в рамках государственного оборонного заказа текущего года. Как отметил глава концерна Алан Лушников, беспилотники «КУБ» пользуются высоким спросом на СВО, предназначены для уничтожения бронированной техники и успешно выполняют эту задачу, в том числе в Курской области.

Барражирующий боеприпас «КУБ» необходим для поражения как одиночных, так и групповых объектов бронетехники. На данный момент военные получают усовершенствованную версию беспилотника, которая была разработана с учетом опыта боевых действий. В «Калашникове» уточнили, что дрон теперь оснащен более мощной боевой частью. Это было сделано по просьбам военных, поскольку иногда они сталкивались с недостаточной мощностью боеприпасов для уничтожения определенных образцов техники противника.